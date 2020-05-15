نادين الراسي تحدد تاريخ زفافها.. وتختار شقيقها وكفوري و3 نجوم لإحياء حفلها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الممثلة اللبنانية نادين الراسي أنها تعيش مرحلة جديدة في حياتها خاصة بعد ارتباطها رسميا بالشاب مجد دعبول، معلنة أنها سوف تدخل القفص الذهبي في شهر آب المقبل، وسوف تكون صديقتها المقربة التي تعيش خارج لبنان "مارو" شاهدة على الزواج.

وأضافت الراسي خلال برنامج "راحت علينا" التي يقدمه الإعلامي هشام حداد، أن شقيقها جورج الراسي سيُحيي حفل زفافها، وكذلك ناجي اسطا، كارلوس، جو ٱشقر، ووائل كفوري إن كان الأخير متواجدا في لبنان، كما سيقوم حنا توما بتصميم فستان زفافها، لافتة إلى أنها تريد إنجاب طفلة ستطلق عليها نادين تيمنا باسمها.

وأشارت الفنانة إلى أنها قررت بنفسها الابتعاد عن الساحة الفنية نتيجة المشاكل العائلية، متهمة السوشال ميديا بأخد الأمور إلى منحى آخر وبات أولادها على المحك. فلم يعد لديها القدرة على التركيز على عملها وهجوم السوشال ميديا، مؤكدة أن الإعلام أنصفها ولم يتدخل بهذه المشاكل.

وتابعت:"أنا أعلنت اعتزالي عبر صفحتي الخاصة على تويتر لحين أن أقرر العودة من جديد. لست خائفة من العودة بعد غياب لأني لم ابتعد عن الساحة الفنية بعد أعمال فاشلة بل العكس صحيح، وخير دليل على كلامي أن الإنتاج السوري بشخص ديالا الأحمر كنت قد وقعت معها على مسلسلين، لتكون عودتي السنة الماضية لكن تعذر الأمر لعدم قدرتي على السفر بسبب مشاكلي العائلية إذ كان من المفترض أن أقف إلى جانب الممثل الكبير عباس النوري".

كما كشفت نادين الراسي أنه طرح اسمها في وقت سابق لتكون بطلة في مسلسل "الهيبة"، لكن الأمور لم تصل إلى الخواتم السعيدة، مبينة أن أفضل ثنائية كانت بينها وبين الممثل تيم حسن في مسلسل "الإخوة"، لافتة أيضًا إلى نجاح ثنائية حسن مع نادين نسيب نجيم التي تعتبرها من المقربات إليها، مشيدة كذلك بنجاح بثنائية الفنان السوري مع سيرين عبد النور.

وعن الفيديو الذي انتشر خلال ثورة 17 تشرين وهي تحرق الدولايب مرددة أنها "ما معها تاكل"، أكدت أنها وصلت إلى هذه المرحلة نتيجة المحاكم والمشاكل العائلية مستطردة بالقول "بطلت جوعانة على بعد شيكين بكرا رح ادفعهما".

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وحول العشاء الذي جمع عدد من الممثلات اللبنانيات، أكدت أن ماغي بو غصن كان قصدها نبيل ولكن العشق بين الحاضرات لم يكن 100% متسائلة "هل بعدهم عاملين فولو لبعض؟".

كما تطرقت نادين الراسي خلال حديثها إلى الانتقاد الذي تعرضت له نتيجة اللغط الذي وقعت فيه بعد أن علقت عن السوريين، فأكدت أن والدتها تحمل الجنسية السورية وتفتخر بذلك، لكنها أشارت إلى أنها انتقدت وقتها الذين كانوا يتخذون من النازح السوري كغطاء لداعش.

وخلال الحلقة تقمصت الممثلة بونيتا سعادة شخصية الفنانة ميريام كلينك بطريقة طريفة، فلم يكن من نادين الراسي إلا تقديم الاعتذار لكلينك مؤكدة أن قلبها أبيض قائلة :"طلعت براسها في غيرها بيستحق أكتر".

تجدر الاشارة إلى أن مفاجأة حلقة "راحت علينا" هو مشاركة ابنها الكبير مارك، حيث أدى مع نادين أغنية "بقلك شو بقلك"