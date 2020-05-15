15 صورة تبرز أناقة بوسي

القاهره-لايف ستايل
تصدرت المطربة الشعبية بوسي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية،
بعدما وقعت أمس ضحية مقلب رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر».
تعتبر بوسي من النجمات اللاتى يتمتعن بذوقع رفيع فى اختيار الإطلالات التى تتألق بها سواء فى أعمالها الفنية أو خلال إحيائها الحفلات الغنائية،
فتحرص بوسي على إقتناء قطع الملابس والفساتين الفخمة والثمينة التى تجعلها محط أنظار الجميع.
ولفتت بوسي الكثير من الأنظار حول الفساتين التى تظهر بها،
فهى تعتمد على التصميمات والقصات المتناسقة مع قوامها بالإضافة إلى ذلك تحرص على اختيار الاقمشة الفخامة والمميزة التى تزيد من جاذبيتها.
كما تحرص بوسي على اقتناء فساتين السهرة التى تحمل توقيع دور الأزياء والمصممين العالمين مما يمنحها إطلالة أنيقة، واختيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تبرز جمالها.
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