فن ومشاهير

يسرا اللوزي تعلن وضع طفلتها الثانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة – لايف ستايل

كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن استقبالها طفلتها الثانية نادية، وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت يسرا اللوزي صورة لقدم طفلتها وعلقت كاتبة: “من حوالى أسبوعين، وصلت “نادية” بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت “أم البنات” شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن ، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة”.

يذكر ان يسرا اللوزي متزوجة من احمد الدربي منذ عام 2009 وانجبت طفلتها الاولى دليلة بعد 5 سنوات من زواجها عام 2014.

Advertisements

وكانت يسرا اللوزي قد تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق عن ابنتها دليلة قائلة انها تشعر بأنها أم “وحشة” بسبب عملها وضطرارها ان تتركها لفترات طويلة.

وقد يهمك أيضًا:

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تعلن وضع طفلتها الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا