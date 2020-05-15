إدوارد يكشف سبب تغيير طائفته الدينية

حل الفنان المصري “إدوارد” ضيفاً على المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه على شاشة “القاهرة والناس”.

وتحدث ادوارد خلال اللقاء عن سبب تغيير طائفته الدينية من “الكاثوليكية إلى الأرثوذكسية” بسبب حبه لزوجته ومن أجل مصلحة أولاده في المستقبل حتى لا يعيشوا إختلاف ديني، كما أكد أنه مرتاح بمذهبه الجديد رغم عدم إلتزامه الكامل.

من جهة أخرى، إنهار إدوارد بالبكاء بعدما سُأل عن والدته المتوفاة، إذ أكد أنه بعد وفاة والده خسروا كل شيء وعلى الأغلب قصد خسارة مالية وأملاك، فـ حرصت والدته على العمل من أجل أن تؤمن لقمة العيش ودعمه في أعماله…إيناس أيضاً تأثرب بكلام إدوارد وطالبت بفاصل إعلاني..

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