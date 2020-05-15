شكرا لقرائتكم خبر عن سوشيال ميديا × الخير.. سمية الخشاب تدعو لمساعدة اللاجئين على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النجمة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق "تيك توك" إلى إرسال الفيديوهات عبر حسابها، وذلك من أجل أن تقوم بالتبرع مقابل كل فيديو بـ2 دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

@somayaelkhashab كل فيديو يتم نشره في هاشتاج ##انت_أقوى سيتم التبرع ب ٢ دولار للـUNHCR وفيكم الخير أكيد❤️ ##everygiftcounts♬ original sound - somayaelkhashab

وقالت سمية عبر الفيديو "متابعينى كل سنة وأنتم طبيين، إيد على إيد تساعد، وأكيد لو حطينا إيدينا فى إيدين بعض هنقدر نساعد ونغير حياة الآلاف المحتاجين في العالم، شاركونا بفيديو قصير احكولنا فيه عن أحلى وأهم هدية جتلكم فى حياتكو عبر هاشتاج everygiftcounts، وعن كل فيديو هتشاركوا بيه عبر الهاشتاج ده هنتبرع بـ2 دولار لـUNHCR، وبكده هتكونوا ساهمتوا وساعدتوا فى تغيير حياة الآلاف من المحتاجين في العالم، أنا واثقة أن قلوبكم مليانة بالخير .. أرجوكوا ساعدونا في الحملة دى".

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سمية الخشاب

وكانت سمية قد قدمت التحية لمصر بلغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم، وذلك من خلال حسابها على موقع تيك توك، وعلى أنغام أغنية أحمد جمال تحيا مصر.



سمية على تيك توك

كانت آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذى تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال".

تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات" .