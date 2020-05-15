شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل طريف لشاب حاول توجيه رضوان أثناء مشاهدته "البرنس" على التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مسلسل "البرنس" لا سيما بعد خروج رضوان البرنس، محمد رمضان من السجن، بعد انتهاء فترة عقوبته، حيث تحولت السوشيال ميديا، إلى حالة من الاحتفاء، رغبة أن ينتقم رضوان من أشقائه.

النجم محمد رمضان، نشر عبر صفحته عبر، فيديو لشاب صغير يتفاعل بشدة مع شاشة التليفزيون أثناء عرض المسلسل، وتحديدا فى المشهد الذى يبحث فيه رضوان عن ابنته، فى الوقت الذى يتجاهله محمد جمعة، الذى يرعى الفتاة، حيث حاول الشاب أن يلفت انتباه رضوان إلى الأسطى محمود هو من يرعى الفتاة ويتجاهل وجوده، قائلا له "يا عم ماتمشيش مريم مع الراجل ده".

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أثناء الفيديو



تأثر الشاب



جانب من الفيديو

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.