شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب مشهد مريم البرنس: كرهت عبير "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكت الفنانة رحاب الجمل علي الهواء، بعد مشاهدتها لقطات من مشهد الطفلة، الذي تسبب في بكاء الملايين في الوطن العربي.

وقالت رحاب الجمل خلال لقاء بـ فضائية إكسترا نيوز، إن المشاعر من الأشياء الجميلة التي يجب أن يتحلى بها الفنان، وهذا المشهد هو من المشاهد التي أوجعت قلب جميع الأمهات.

ولفتت رحاب الجمل إلى أنها أنهارت وصرخت بسبب المشهد، موضحة أنها بسببه كرهت شخصية عبير التي تؤديها، نظرا لدور الشر الكبير الذي لعبته في البرنس.

وأشارت الجمل إلي أن المنظومة القوية لفريق عمل مسلسل البرنس، هي السبب الأساسي في نجاح دورها، قائلة: "لو مكنتش في منظومة قوية عمري مكنت هحقق أي حاجة".

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وأوضحت أن المنافسة بين أبطال العمل، كانت مليئة بالحب، والتعاون، فالكل كان حريص على أن يظهر الجميع بشكل محترف.

ومن جانب آخر، أكدت الفنانة رحاب الجمل، أن كل الممثلين الذي ظهروا معها في مسلسل البرنس، أبطال وعلى موهبة عالية، ولولاهم لما نجحت في تأدية شخصية "عبير" الأخت الحقودة ذات القلب المتحجر القاسية، مشيرة إلى أن شخصية عبير مستفزة للغاية، وكانت تحتاج إلى عمل أكثر حتى تتمكن من الظهور بهذا الشكل في المسلسل، وقالت: "أنا غير عبير خالص، أنا حاسة أن الناس لو شافتني هتخنقني، أنا رحاب اللي يعرف مكان عبير يروح ينتقم منها أنا نفسي كارهة الشخصية".