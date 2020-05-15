رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب مشهد مريم البرنس: كرهت عبير "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكت الفنانة رحاب الجمل علي الهواء، بعد مشاهدتها لقطات من مشهد الطفلة، الذي تسبب في بكاء الملايين في الوطن العربي.
وقالت رحاب الجمل خلال لقاء بـ فضائية إكسترا نيوز، إن المشاعر من الأشياء الجميلة التي يجب أن يتحلى بها الفنان، وهذا المشهد هو من المشاهد التي أوجعت قلب جميع الأمهات.
ولفتت رحاب الجمل إلى أنها أنهارت وصرخت بسبب المشهد، موضحة أنها بسببه كرهت شخصية عبير التي تؤديها، نظرا لدور الشر الكبير الذي لعبته في البرنس.
وأشارت الجمل إلي أن المنظومة القوية لفريق عمل مسلسل البرنس، هي السبب الأساسي في نجاح دورها، قائلة: "لو مكنتش في منظومة قوية عمري مكنت هحقق أي حاجة".
وأوضحت أن المنافسة بين أبطال العمل، كانت مليئة بالحب، والتعاون، فالكل كان حريص على أن يظهر الجميع بشكل محترف.
ومن جانب آخر، أكدت الفنانة رحاب الجمل، أن كل الممثلين الذي ظهروا معها في مسلسل البرنس، أبطال وعلى موهبة عالية، ولولاهم لما نجحت في تأدية شخصية "عبير" الأخت الحقودة ذات القلب المتحجر القاسية، مشيرة إلى أن شخصية عبير مستفزة للغاية، وكانت تحتاج إلى عمل أكثر حتى تتمكن من الظهور بهذا الشكل في المسلسل، وقالت: "أنا غير عبير خالص، أنا حاسة أن الناس لو شافتني هتخنقني، أنا رحاب اللي يعرف مكان عبير يروح ينتقم منها أنا نفسي كارهة الشخصية".
وأضافت رحاب الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، أن بعض الشباب سبوها بسبب دورها في المسلسل، وهي أيدتهم لأنهم سبوا الشخصية التي أدت دورها في المسلسل، وأنها في الوقاع تعشق محمد رمضان وفنه ومتعاطفة للغاية مع شخصية رضوان في المسلسل، موضحة أنها قرأت الدور أكثر من مرة مع المخرج محمد سامي، حتى يتم الوصول إلى طريقة معينة لأداء الدور لكي يظهر في أفضل شكل.
وأوضحت رحاب الجمل، أن أي نجاح حققته في المسلسل لا يمكن أن ينسب إلى رحاب الجمل، وإنما يجب أن ينسب إلى كل العاملين في المسلسل، مؤكدة أن كل من تواجدوا في "لوكيشن" التصوير كان له دور هام في أي نجاح حققه المسلسل أو حققته شخصيتها.
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