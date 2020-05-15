شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تنضم لحملة "علمنا عال" لرفع علم الأردن احتفاء بذكرى الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.



ديانا كرزون

وكتبت ديانا، عبر حسابها على إنستجرام: "لنرفع العلم الأردنى على كل البيوت وفى كل مكان احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، التى يحييها الأردنيون فى الخامس والعشرين من مايو، بكل معانى الفخر والاعتزاز، تطلق وزارة الثقافة الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردنى (عَلَمُنا عَالٍ)".

Advertisements



وأضافت ديانا: "انسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية، تهدف الحملة إلى رفع الروح المعنوية لدى المواطنين وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء والتكاثف فى ظل الظروف التى يمر بها الأردن والعالم أجمع، والتعريف بمكونات العلم الأردنى ورمزيته، والاحتفال بالذكرى 74 لعيد الاستقلال، الدعوة موجهة لجميع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب والهيئات الثقافية والشبابية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والأفراد، ليكونوا شركاء لنا فى هذه الاحتفالية ولنرفع جميعا علم الأردن عاليا".





من ناحية أخرى، قالت النجمة الأردنية ديانا كرزون، إنها كانت تحلم بأن تكون كابتن طيار، إلا أن الفن أبعدها عن تحقيق هذا الحلم، رغم إنها حاصلة دبلوم فى إدارة الطيران، وتابعت، أنها تعشق الطيران مما جعلها فى كافة رحلاتها تسعى للدخول إلى غرفة القيادة وإلقاء التحية على الكابتن ومساعديه، فيما نظراتها تجول فى كل زوايا الغرفة التى ابتعدت عنها كثيرا.

وأكدت ديانا كروزن، فى تصريحات تليفزيونية، أن الشخص ‏يحتاج إلى خمسة أمور فى حياته لكى ينجح، وهى الثقة فى النفس، والإصرار على التنفيذ، والتفاؤل، وعدم المقارنة، ‏وتجاهل المحبطين، مشيرة إلى ان تلك الطريقة أفادتها كثيراً فى التعامل مع التنمر الإلكترونى الذى يعانيه أغلب المشاهير من شائعات وأخبار كاذبة وتدخل فى حياتهم الخاصة مؤكدة ان حياتها الخاصة وعائلتها خط أحمر.





وأضافت ديانا كرزون أنها ليست ضد مشاركة جمهورها فى كل ما يدخل الفرح عليها وعلى جمهورها، ضمن حدود لا يجب ان نتجاوزها، وحول زواجها قالت أنا من أشد المتقيدين بالتعليمات التى تطلقها الحكومة الأردنية وقالت إذا استمرت حالة الحجر الصحى لأشهر قادمة فإن زواجها سوف يكون بدون حفل امتثالا للقرارات الحكومية، فيما لم تعلن رسميا عن موعد حفل الزواج على الإعلامى معاذ العمرى.