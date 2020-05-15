شاهد.. ردة فعل مي سليم وميس حمدان على مقلب فيفي عبده!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 مايو 2020 11:59 صباحاً - وقعت الفنانتان مي سليم وشقيقتها ميس حمدان ضحيتا حلقة الامس من برنامج “خلي بالك من فيفي” المذاع على قناة MBC مصر. وقد تعرضت الفنانتان لسلسلة مقالب خلال البرنامج بدءأ من رش الملح عليهما وصولا الى اعتداء العاملة “ابو الهول” واغماء فيفي عبده في نهاية المقلب. وقد بدت علامات الصدمة بشكل واضح على وجه كل من مي سليم وميس حمدان بعد زغرودة فيفي عبده والكشف عن المقلب ليقولا لها بتعجب “انت بتهزري يا شيخة حرام عليك”.

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