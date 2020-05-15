ماغي بو غصن تلخص سنة 2020 بهذه الكلمات

متابعة بتجـــــــــرد: اعتبرت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، أنّ سنة 2020 هي سنة البقاء.
ونشرت ماغي تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” كتبت فيها: “2020 ليست للازدهار.. للتخطيط… للتطور… للانفراج… للحلول… انها سنة للبقاء”.
ماغي بو غصن تخوض السباق الدرامي لرمضان 2020 بمسلسل “أولاد آدم” للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، ويشاركها البطولة فيه كل من مكسيم خليل ودانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.
العمل يقدم قصصًا اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”!
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