كارول سماحة تُغرّد عن الأقوياء.. وهذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، مقولة يبدو أنها تعجبها وتتلاءم مع طريقة تفكيرها في الحياة.

وتقول المقولة: ” الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء، أما الأقوياء فيستندون عليها”؛ كارول أرفقت هذه المقولة بصورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تضحك.

وكانت كارول سماحة قد طرحت منذ فترة كليب أغنية “مش هعيش”، وهي أولى أغنياتها للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.