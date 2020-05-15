متابعة بتجـــــــــرد: قدّمت النجمة اللبنانية مايا دياب خلال حفلها المباشر عبر موقع “يوتيوب”، مقطعًا من أغنية “إيام الشتي” للنجمة اللبنانية ميريام.
وعلقت ميريام فارس على أداء مايا دياب لأغنية “ايام الشتي” قائلةً في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “مايا دياب مليئة بالإيجابية، ومُشرقة كما العادة”.
وردت مايا على كلام ميريام بالقول عبر حسابها الرسمي على تويتر: “شكرًا صاحبة القلب الطيب، أحبك”.
هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تتبادل فيها ميريام ومايا التغريدات والتهاني، حيث يجمع بينهما المحبة والتقدير المتبادل.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب غنّت “أيام الشتي” وهكذا علّقت ميريام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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