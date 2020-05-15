مسلسل رعب جديد لشاروخان على "نتفليكس"

في أولى التجارب الهندية لدراما الخيال العلمي الممزوجة بالرعب وثاني تجارب ملك بوليوود شاروخان في عالم الإنتاج، تعرض شبكة نتفليكس ابتداء من 24 مايو أول أجزاء المسلسل الهندي " بايتال".

تدور أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات حول حرب بين بعض أفراد الجيش البريطاني الموجود في إحدى المناطق النائية بالهند بالتعاون مع عصابة من الموتى الأحياء "زومبي" في مواجهة الشرطة الهندية.

المسلسل من تأليف وإخراج باتريك جراهام وبطولة فينيت كومار سينغ وأهانا كومرا، ويعتبر المسلسل إنتاجا مشتركا بين شبكة نتفليكس وشركة ريد شيلي المملوكة للنجم الهندي شاروخان الذي شارك أيضا في اختيار الممثلين وأشرف فنيا علي العمل بالكامل.

والمسلسل هو ثاني إنتاجات شاروخان في عالم الدراما الإلكترونية وذلك بعد نجاح تجربته الأولى "Bard Of Blood" مع النجم عمران هاشمي والذي عرض علي شاشة نتفليكس سبتمبر الماضي ومن المتوقع طرح الجزء الثاني منه قبل نهاية عام 2020.

