محمد فراج يكشف موعد زواجه

حلّ الفنان محمد فراج ضيفا على برنامج "نجوم في الحجر"، الذي تقدمه إيناس الشواف في على راديو "إينرجي" (92.1)، حيث كشف أن أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر هو الزواج، مضيفاً أنه عادة ما يكون متفائلاً في بداية كل عام، لكن عام 2020 صعب فبدأ بحرائق في استراليا، وموت عدد من الشخصيات الهامة، والآن الكورونا، وقال إن لديه وقت فراغ كبيراً يحاول استغلاله في بيته وإنهاء جميع الأعمال التي كان عادة ما يؤجلها ويرى أن ذلك شئ ايجابي.

وأما بخصوص شهر رمضان، فقال فراج إنه يحاول استغلال وقته في معرفة نفسه والتقرب من الله خاصة أنه أول رمضان منذ 10 سنوات يمر عليه من دون تصوير، وذلك بعد توقف تصوير مسلسله.

وتابع أننا يجب أن نستغل فترة الحظر في أننا نفكر في تغيير طريقة تفكيرنا وشكل حياتنا ونهتم بصحتنا ونظافتنا والاهتمام بصحة الآخرين.

وأما عن روتينه خلال الحظر، فقال فراج إنه اكتشف أنه يحب المطبخ ويمضي وقته في التنظيف إلى جانب محاولاته في تعلم الطبخ.

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وعن أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر أنه سيعود للعمل لاستكمال تصوير مسلسله مع منى زكي "تقاطع طريق"، وأضاف أنه سيحضر لإتمام زواجه.

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