محمد فراج يكشف موعد زواجه

القاهرة – لايف ستايل
حلّ الفنان محمد فراج ضيفا على برنامج "نجوم في الحجر"، الذي تقدمه إيناس الشواف في على راديو "إينرجي" (92.1)، حيث كشف أن أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر هو الزواج، مضيفاً أنه عادة ما يكون متفائلاً في بداية كل عام، لكن عام 2020 صعب فبدأ بحرائق في استراليا، وموت عدد من الشخصيات الهامة، والآن الكورونا، وقال إن لديه وقت فراغ كبيراً يحاول استغلاله في بيته وإنهاء جميع الأعمال التي كان عادة ما يؤجلها ويرى أن ذلك شئ ايجابي.
وأما بخصوص شهر رمضان، فقال فراج إنه يحاول استغلال وقته في معرفة نفسه والتقرب من الله خاصة أنه أول رمضان منذ 10 سنوات يمر عليه من دون تصوير، وذلك بعد توقف تصوير مسلسله.
وتابع أننا يجب أن نستغل فترة الحظر في أننا نفكر في تغيير طريقة تفكيرنا وشكل حياتنا ونهتم بصحتنا ونظافتنا والاهتمام بصحة الآخرين.
وأما عن روتينه خلال الحظر، فقال فراج إنه اكتشف أنه يحب المطبخ ويمضي وقته في التنظيف إلى جانب محاولاته في تعلم الطبخ.
وعن أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر أنه سيعود للعمل لاستكمال تصوير مسلسله مع منى زكي "تقاطع طريق"، وأضاف أنه سيحضر لإتمام زواجه.
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