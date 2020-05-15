مايا دياب تحيى حفلها الثاني على منصّة يوتيوب وتغني لإليسا

أحيت النجمة مايا دياب حفلًا غنائياً على "يوتيوب"، وهو حفلها الثانى خلال فترة الحجر المنزلى وقدمته للأول مرة على طريقة virtual live show 360.

فى بداية الحفل هنأت مايا الجمهور بمناسبة شهر رمضان المبارك وأهدت هذا الحفل لشقيقتها "مونى" التي تعرضت لحادث سير منذ أيام وهي موجودة في المستشفى".

وتابعت متوجهة بالكلام لها: "أعلم أنك تعانين من ألم كبير وأنا أيضاً أتألم وأشعر بك،

وأنت من أعطتنى القوة والدافع كى أظهر فى هذا البث المباشر وأكون مع الناس، وأهديك هذا الحفل من بدايته إلى نهايته.. أحبك كثيراً".

بعدها قدمت عددا كبيرا من الأغنيات الخاصة مثل صديقة إلي، سبعة رواح ، كده بردو تغيب، يا قاطفين،

واغنيات غير خاصة مثل اه لو لعبت يا زهر وايام الشتي لميريام فارس ولو تعرفوه لإليسا بعد ان عبرت عن محبتها للنجمتين واعجابها بهذه الأعمال الرائعة بأجواء جمعت بين الرقص والرومنسية واعدة الجمهور بحفل كبير ايضا في عيد الفطر.

وفي وقت سابق، وجهت النجمة اللبنانية مايا دياب لجمهورها رسالة تفاؤل للتقليل من حالة الضيق والملل التى تسيطر على الجميع فى ظل ما يفرضه انتشار فيروس كورونا من إجراءات وقرارات صعبة،

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حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "ما تزهقوا، ما تتعبوا إذا نحنا ببيوتنا كرمال سلامتنا وسلامة ولادنا وسلامة أهلنا وكل يلى منحبن".

وتابعت "وإذا الناس عالطريق ما بهمن سلامتهم، عالقليلة خلينا نحنا الناس الأوعى يلي بتقدر تستوعب وجع الناس وجهل البعض تقدر تنقذ حياة بلد وحياة الناس يلي بدها تعيش والله عاطينا هالقدرة انو نتحمل زيادة لنبقى عايشين كرمال يلي منحبن".

وأضافت "كورونا ما رح يقتلنا أكيد رح يغيرنا للأحسن ورح يعطينا أولويات أحلى من يلي كانت عنا. كورونا عم يزرع فينا محبة وحب، كتار كانوا بحاجة انو يشوفوها ويشعروا فيها.

كورونا عطانا حقيقة واضحة عن وجوه بعضنا.. متل ما هو وباء ومرض، خلي يكون حافز للحب والمحبة على وجه هالأرض".

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