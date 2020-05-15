نور الغندور تكشف حقيقة زواجها السري من ثري خليجي

حلت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور ضيفة على برنامج البث المباشر الذي يقدمه المذيع الكويتي علي نجم. وأثارت الاهتمام بردها على سؤال عن حقيقة زواجها من رجل ثري خليجي.

وأعربت عن استغرابها هذا السؤال لافتة إلى أن الخبر مجرد شائعة ومتسائلة عمن يمكن أن يطلقها. ولفتت إلى أنها لا تفكر في الزواج السري وأن عائلتها ترفض ذلك مشيرة إلى أن زواجها في حال حدوثه سيكون علنياً.

ويأتي هذا بعد الضجة التي أحدثتها بالإعلان الترويجي للحلقة الخاصة بها من برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفي الآغا. وفي هذا السياق نشرت عل حسابها على "إنستغرام" صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة بعدما قامت باستخدام تقنية الفوتوشوب لتركيب وجهها على صورة فتاة أجنبية.

وأثار هذا ضجة كبيرة ما نبه صاحبة الصورة الأساسية حيث أعادت نشرها على خاصية "ستوري" على حسابها وعلقت: "نعم إنها أنا شكراً لرسائلكم. أمر غريب". وهو ما عرض الغندور لموجة واسعة من السخرية والانتقادات حيث أشار المتابعون إلى أنه لم يكن عليها اعتماد هذه الطريقة وأنه كان بإمكانها استخدام صورتها الخاصة.

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