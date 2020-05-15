بطريقة عفوية نانسي عجرم تستلقي على العشب في حديقة منزلها

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على حسابها عل تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جديدة لها. وظهرت فيها وهي تستلقي في حديقة منزلها بطريقة عفوية مرتدية سروال جينز ممزقاً مع قميص أبيض.

وحازت بهذا إعجاب عدد كبير من المتابعين وعبر معجبوها عن اشتياقهم إليها متمنين عودتها السريعة إلى العمل الفني بعد انتهاء مرحلة الحجر التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبر بعضهم أن الفنانة تشعر بالملل وأنها تجد في تمضية الوقت في الحديقة وسيلة للتخلص من هذا الشعور وحققت الصورة أكثر من 514 ألف أعجاب.

ويشار إلى أنها أحدثت ضجة قبل ذلك بنشر صورة لها برفقة ابنتها الصغرى. ولفتت الأخيرة الانظار بملامحها حيث رأى الكثيرون أنها نسخة مصغرة عن والدتها. وتعليقاً كتبت نانسي: "سكري العسل" محققة أكثر من مليون إعجاب في مدة قصيرة جداً بعد النشر.

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كما ظهرت قبل ذلك في صورة برفقة شقيقها نبيل عجرم بعد غياب حيث سرق الأخير الأضواء بوسامته والتغييرات التي طرأت على شكله.

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