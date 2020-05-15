نادين الراسي تكشف كل التفاصيل عن زواجهاا

بعد نشر صورتها برفقة زوجها المستقبلي كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل عن علاقتها بالشاب مجد دعبول. وجاء هذا أثناء حلولها ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه المذيع اللبناني هشام حداد على شاشة قناة "لنا السورية".

وأشارت رداً على سؤال في هذا الشأن إلى أنها تعيش مرحلة جديدة من حياتها وأنها ارتبطت بالاخير بشكل رسمي معلنة أن زواجهما سيتم في شهر آب (أغسطس) المقبل.

وذكرت أن شقيقها الفنان جورج الراسي هو من سيحيي حفل الزفاف إلى جانب عدد آخر من الفنانين اللبنانيين هم ناجي اسطا وكارلوس وجو ٱشقر. كما لفتت إلى احتمال مشاركة الفنان وائل كفوري.

وقالت إن فستان زفافها سيحمل توقيع المصمم حنا توما، مضيفة أنها ابتعدت عن الساحة الفنية بقرار ذاتي وبسبب المشاكل العائلية التي عاشتها مؤخراً حيث باتت علاقتها بأولادها على المحك بحسب تعبيرها.

وقالت: "أعلنت اعتزالي عبر "تويتر" إلى أن يحين موعد عودتي مجدداً"، مشيرة إلى أنها لم تبتعد بسبب أعمال فاشلة كما أشيع وأنها وقعت مع ديالا الأحمر عقدي مسلسلين وأنه كان من المفترض أن تشارك في العام الماضي في عمل إلى جانب الفنان القدير عباس النوري إلا أن ظروفها الأسرية منعتها من ذلك.

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كما كشفت أنه كان من المتوقع أيضاً أن تكون بطلة "الهيبة" إلا أن الأمور لم تجر كما يجب للوصول إلى الخاتمة المرجوة.

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