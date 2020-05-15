الجمهور يكشف هوية زوج الفنانة الخليجية إلهام علي

خلص ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي إلى ان زوج الفنانة السعودية إلهام علي، هو زميلها الممثل خالد صقر الذي يصغرها بخمس سنوات.

وبدأت "رحلة البحث" عن هوية شريك الممثلة الخليجية، بعد أن فجّرت الأخيرة مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها انها ستتزوج من الوسط الفني، من دون ان تفصح عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بهوية العريس. وذلك بعد أيام على إعلانها خبر خطوبتها خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام".

واكتفت خلال ظهورها في برنامج إذاعي بعنوان "قلب مفتوح" على "ام بي سي أف أم"، بالقول إن زوجها يعمل ممثلاً وهو من الرياض واسمه خالد، مضيفةً أنه ليس لديه مشكلة في إعلان هويته، لكنها لن تكشف المزيد تاركة ذلك للجمهور.

وأكّدت الممثلة الخليجية أنها لن تتمكن على الأغلب من إقامة حفل زفاف او الذهابفي شهر عسل، بسبب عدوى فيروس كورونا.

ومما كشف هوية زوج نجمة "مخرج 7" و"أم هارون" و"اتجاه خاطئ"، أم نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، نشر صورة خالد صقر خلال مباركته لها.

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يُذكر أن خالد صقر من مواليد عام 1990، بدأ العمل الفني في عام 2011 من خلال أدوار في الدراما السعودية، ثم انتقل للأفلام القصيرة مثل "الشقة 6" و"كمان"، و"الفلم الكذبي". وحاز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الشباب للأفلام عن فيلم "عطوى".

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