انتقادات لهنا الزاهد بسبب احتفالها مع أصدقائها في رمضان

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" فيديوهات سجلت للفنانة المصرية هنا الزاهد أثناء تمضيتها الوقت برفقة عدد من أصدقائها في منتجع صيفي.

وأظهرت المقاطع فخامة المكان كما عرض أحدها رقص الجميع على أنغام الموسيقى السريعة. ونشرت الفنانة عبر خاصية "ستوري" على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة جماعية لهم. وعرضها هذا لموجة من الانتقادات حيث رأى بعض الناشطين على تلك الحسابات أن هذه الأجواء غير مناسبة لشهر رمضان.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت عليها مؤخراً بعدما ورد اسمها على لائحة TC Candler لأجمل 100 وجه في العالم للعام 2020. وهي تنافس بذلك عدداً كبيراً من نجمات العالم من أبرزهن بينيلوبي كروز وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان.

وفي هذا الصدد نشرت عبر خاصية "ستوري" صورة لها أرفقتها بالتعليق: "هنا الزاهد من أجمل نساء الأرض مع ترشيحها لأجمل 100 وجه في العالم".

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وتعتبر بذلك من ضمن قلة من الوجوه العربية التي تظهر على هذه اللائحة حيث سبقتها إلى ذلك النجمتان اللبنانيتان هيفاء وهبي ونانسي عجرم.

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