يسرا اللوزي تحتفي بولادة ابنتها الثانية وتُعلِن عن اسمها وتُؤكّد قلقها

رُزقت الفنانة المصرية يسرا اللوزي بابنتها الثانية، واختارت اسم "نادية" على مولودتها الجديدة، وحرصت على مشاركة الجمهور بإعلانها عن قدوم المولودة.

وكشفت يسرا عن أول صورة لمولودتها التي أعلنت أنها استقبلتها قبل أسبوعين من الآن، وأظهرت أصابع يد الفنانة المصرية وهي ممسكة بقدم طفلتها، وعلقت عليها عبر "إنستغرام": "من حوالي أسبوعين، وصلت نادية بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت أم البنات".

وأشارت اللوزي إلى أنها كانت تخطط لاستقبال مولودتها قبل انتشار فيروس كورونا، ولكن ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس المستجد أثار مخاوف عدة بداخلها، إلا أنها أصبحت في حالة جيدة بعد انتهاء عملية الولادة، إذ قالت: "شكرا لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

يذكر أن اللوزي تزوجت عام 2009 في سن الثالثة والعشرين من أحمد الدربي، بعدما أنهت دراستها الجامعية، وأنجبت طفلتها الأولى دليلة بعد 5 سنوات من زواجها تحديدا في الـ 6 من أكتوبر عام 2014.

ورفضت يسرا العديد من الأدوار في تلك الفترة لتأخذ فرصة الاعتناء بطفلتها بعدما اكتشفت أنها تعاني من ضعف في السمع بعد ولادتها بـ 8 أشهر، وتأكيد الأطباء على ضرورة إجرائها جراحة عاجلة لزرع قوقعة.

وقالت يسرا اللوزي خلال لقاء متلفز، حول مرض نجلتها: "الأمر كان صدمة بالنسبة لي، لم أكن قوية في بداية الأمر، ولكنني قررت عدم تضييع الوقت؛ لأن التأخير يوم واحد قد يؤدي لتأخرها في التعلم واكتساب اللغة، وفي حياتها بشكل عام".

وأكدت اللوزي أنها قررت أن تتماسك وتبحث عن حل، وأجرت عملية زرع قوقعة لابنتها، وبعد أن تعافت من العملية خضعت لجلسات للتخاطب لاستكمال رحلة العلاج، وفي هذه الأوقات تعلمت لغة الإشارة من أجل ابنتها، وحرصت على قوتها رغم حزنها.

وفي لقاء آخر، قالت: "رحلتي طويلة وبها مشاعر متضاربة، خاصة أن دليلة بعد أن تمت سنة كاملة، استطاعت بعد الاستعانة بأطباء في مجالات مختلفة التغلب على المشكلة وبعد كورسات مجمعة من العلاج بدأت في الاستجابة للعلاج ولكن الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق".

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: