محمد فراج يُؤكّد أنّه سيُحضِّر لإتمام زواجه بعد انتهاء الحظر مُباشرة

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان محمد فراج أن أوّل ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر هو الزواج، قائلا: "إنه عادة ما يكون متفائلا في بداية كل عام، لكن عام 2020 صعب فبدأ بحرائق في أستراليا، وموت عدد من الشخصيات الهامة، والآن الكورونا"، وقال إنه لديه وقت فراغ كبير يحاول استغلاله في بيته وإنهاء جميع الأعمال التي كان عادة ما يؤجلها ويرى أن ذلك شيء إيجابي، أما بخصوص رمضان قال فراج إنه يحاول استغلال وقته في معرفة نفسه والتقرب من الله خاصة أنه أول رمضان منذ 10 سنوات يمر عليه دون تصوير بعد توقف تصوير مسلسله.
وتابع أننا يجب أن نستغل فترة الحظر في أننا نفكر في تغيير طريقة تفكيرنا وسشكل حياتنا ونهتم بصحتنا ونضافتنا والاهتمام بصحة الآخرين، أما عن روتينه خلال الحظر فقال فراج إنه اكتشف أنه بيحب المطبخ ويمضي وقته في التنضيف إلى جانب محاولاته في تعلم الطبخ، وعن أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر أنه سيعود للعمل لاستكمال تصوير مسلسله مع منى زكي "تقاطع طريق"، وأضاف أنه سيحضر لإتمام زواجه.
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