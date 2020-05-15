محمد فراج يُؤكّد أنّه سيُحضِّر لإتمام زواجه بعد انتهاء الحظر مُباشرة

كشف الفنان محمد فراج أن أوّل ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر هو الزواج، قائلا: "إنه عادة ما يكون متفائلا في بداية كل عام، لكن عام 2020 صعب فبدأ بحرائق في أستراليا، وموت عدد من الشخصيات الهامة، والآن الكورونا"، وقال إنه لديه وقت فراغ كبير يحاول استغلاله في بيته وإنهاء جميع الأعمال التي كان عادة ما يؤجلها ويرى أن ذلك شيء إيجابي، أما بخصوص رمضان قال فراج إنه يحاول استغلال وقته في معرفة نفسه والتقرب من الله خاصة أنه أول رمضان منذ 10 سنوات يمر عليه دون تصوير بعد توقف تصوير مسلسله.

وتابع أننا يجب أن نستغل فترة الحظر في أننا نفكر في تغيير طريقة تفكيرنا وسشكل حياتنا ونهتم بصحتنا ونضافتنا والاهتمام بصحة الآخرين، أما عن روتينه خلال الحظر فقال فراج إنه اكتشف أنه بيحب المطبخ ويمضي وقته في التنضيف إلى جانب محاولاته في تعلم الطبخ، وعن أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر أنه سيعود للعمل لاستكمال تصوير مسلسله مع منى زكي "تقاطع طريق"، وأضاف أنه سيحضر لإتمام زواجه.

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