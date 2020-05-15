إدوارد يؤكِّد على أن رامز جلال "نمبر وان" في برامج المقالب

أكّد الفنان إدوارد أن برنامج رامز جلال له شعبية كبير وينتظره الجميع كل عام، وأصبح رامز "نمبر وان" في برامج المقالب. وحل الفنان إدوارد مساء الخميس، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محيي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجي علي، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، وغيرهم من النجوم.

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