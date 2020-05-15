ماليزيا تسقط الاتهامات الموجهة إلى منتج فيلم The Wolf of Wall Street

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"الخليج 365" من بيروت: أسقط مدعون ماليزيون الخميس تهم غسل الأموال المرتبطة بفضيحة برهاد ديفيلوبمنت (صندوق ماليزيا للاستثمار "إم دي بي1") ضد رضا عزيز أحد منتجي فيلم "وولف أوف وول ستريت" بعدما وافق على تسوية مع الحكومة.

وأوقف رضا عزيز، وهو إبن زوجة الزعيم السابق نجيب رزاق، في تموز/يوليو بعد إدعاءات بإختلاسه ما يقرب من 250 مليون دولار من شركة "برهاد ديفيلوبمنت" في ماليزيا.

وقد نهبت مليارات الدولارات من الصندوق الاستثماري وأنفقت على أمور مختلفة من شراء يخت إلى أعمال فنية باهظة الثمن، في عملية إحتيال ضخمة إمتدت حول العالم وزعم أن نجيب والمقربين منه متورطون فيها.

وقال المدعي العام أحمد أكرم غريب لوكالة فرانس برس إن القاضي وافق على إعطاء رضا إخلاء سبيل دون تبرئة، بمعنى إسقاط التهم، بعدما وافق على تسوية مع الحكومة.

ورفض أحمد الكشف عن المبلغ، لكن تقارير أفادت بأنه بلغ ما يعادل حوالى 230 ألف دولار.

وقد اتهم رضا باختلاس 248,17 مليون دولار في 2011 و2012 من الصندوق.

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وقد حولت الأموال إلى حسابات مصرفية لشركة "ريد غرانيت بيكتشرز" في هوليوود التي شارك رضا في تأسيسها.

وإضافة إلى فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" الذي يروي عملية احتيال مالية ضخمة من بطولة ليوناردو دي كابريو، أنتجت الشركة أيضا "دام أند دامر" و"داديز هوم".

وأطيح نجيب من السلطة العام 2018 بسبب الغضب العام من فضيحة برهاد ديفيلوبمنت ماليزيا خصوصا، وهو يحاكم بتهمة الاحتيال الضخم إلا أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأعاد التحالف الذي أطاح نجيب بقيادة مهاتير محمد البالغ من العمر 94 عاما التحقيقات في الفضيحة وبدأ استعادة الأموال المنهوبة.

لكن حكومة مهاتير فقدت السلطة في وقت سابق من هذا العام وتم استبدالها بإدارة تضم حزب نجيب ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الإجراءات الجنائية بحقه ستستمر.