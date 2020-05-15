Zeyada تُطلق "بيت" مع يونيفيرسال ميوزيك

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الكاتبة والفنّانة المصريّة الشابّة Zeyada أغنية جديدة بعنوان "بيت" بالتعاون مع شركة Universal Music MENA.

تنتمي هذه الأغنية إلى نمط موسيقى الـBedroom Pop والـ Indie Pop والـAlternative Indie، وهي من كلمات وألحان Zeyada وتوزيع شريف عصفور.

ومع أنّ "بيت" تتحدّث عن الوحدة والعزلة، إلّا أنّZeyada كتبت كلمات الأغنية قبل فترة الحجر، عندما كان الإبتعاد عن الواقع والعالم الخارجيّ لا يزال أمراً إختيارياً. فالعمل يصف حالةً هروبٍ من غموض المُستقبل واللجوء إلى الخيال كبرٍّ للأمان.

عن أغنية "بيت" قالت Zeyada:"تجسّد هذه الأغنية صراعاً يعيشه الجيل الجديد بين رغبته في تحقيق نفسه وطموحاته من جهة، وسعيه إلى تأمين الإستقرار من خلال الحصول على مُمتلكات ماديّة من جهةٍ أخرى. فهو جيلٌ عالقُ بين أحلام الطفولة وآمالها والمسؤوليّات التي تنتظره في الحياة".

وقد صوّرت على طريق الفيديو كليب تحت إشراف المُخرج عبدلله صبري الذي نجح بنقل أجواء الأغنية الحالمة وترجم كلماتها عن الوحدة والفراغ من خلال لقطات تعكس حالةً من السكون والجمود.

يُذكر أنّ Zeyada تُحضّر لعمل مُصوّر جديد باللغة الإنجليزيّة ستطلقه الشهرالمُقبل، كما تعمل على ألبوم من المُتوقّع صدوره خلال فصل الصيف.