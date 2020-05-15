شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يظهر كضيف شرف فى مسلسل "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنان الكوميدى محمد ثروت مشاهده ضمن أحداث مسلسل "رجالة البيت" مع النجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، والذى يتم عرضه حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2020، ويظهر فيه كضيف شرف بالحلقتين الأخيرتين من العمل، حيث جمعته المشاهد بالفنان بيومى فؤاد والفنانة ويزو داخل استديو مصر.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.



الفنان محمد ثروت

ويشارك محمد ثروت فى السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل "اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحى ومى كساب وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وبيومى فؤاد وسامى مغاورى وإخراج معتز التونى، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "سكر زيادة" مع النجمات نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وإخراج وائل احسان.

وكان محمد ثروت قد انتهى من تصوير فيلم بعنوان "عفريت فى إجازة" والذى يشارك فى بطولته، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، محمد جمعة، محمود حافظ، هدى مجد وضيوف الشرف أحمد فتحى ، أحمد فهمى ، مصطفى خاطر وغيرهم وهو من انتاج شركة سينرجى فيلمز وإخراج ياسر هويدى.