شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بعيد ميلادها اليوم مع الجمهور "أونلاين".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة السورية أصالة نصرى بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم، الجمعة، 15 مايو، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور، ومن المقرر أن تشارك صولا الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلى المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى ستحرمها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء.

ونشرت أصالة صورتها، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها، "صباح الخير حبايبى.. اليوم بعد الساعه تسعه بالليل رح كون بينكم مباشرة على الإنستجرام.. رح احتفل بعيدى معكم.. أصالة".

يأتى هذا بعدما احتفلت النجمة السورية بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم الجمعة الموافق 15 مايو، وذلك فى الساعات الأولى من اليوم، وكان احتفال صولا هذا العام مختلفًا عن كل عام، فكانت فرحتها واحتفالها مرتبطة بتحضير وجبة السحور لأبنائها أدم وعلى العريان، ولم تكن سعادتها مرتبطة بتورتة عيد الميلاد أو الحفل الكبير الذى يحضره الأصدقاء والعائلة.

ونشرت أصالة فيديوهات لأبنائها علىمائدة السحور أثناء تناول الطعام، عبر خاصية "ستورى" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وقالت صولا، "من أحلى الأشياء اللى اليوم عملتها لما دخل عليا عيدى.. عملت سحور أدومه وعلوش.. مثل كل يوم بس اليوم ما بعرف ليه كان هيك .. كنت بعمله بروح مختلفة.. شو هى المختلفة شو الاختلاف.. لا أعرف.. الحب.. أنا أحبكم دائمًا وبموت عليكم دائمًا كل ثانية بكل لحظة بعيدى وبلا عيدى شكرا على اهتمامكم كلكم".

وأضافت صولا، "وآخر شىء شو اللى لازم أقولكم إياه أكيد حافظين كل سنة وانتو سالمين .. بكره هنلتقى بعد الساعة 9 على اللايف إنستجرام".

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وكانت النجمة كندة علوش كانت قد حرصت على توجيه رسالة إلى النجمة أصالة، فى عيد ميلادها، وذلك بعدما نشرت صورة لهما معاً عبر حسابها على موقع انستجرام ثم علقت عليها بكتابة : "بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك على طول.. متل مابتفرحى قلب كل الى حواليكى ومايحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح والأوقات الحلوة وراحة البال"، وبالتالى تكون كندة علوش أول المهنئين للنجمة أصالة فى عيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم الـ 15 من مايو، حيث يجمع الثنائى علاقة صداقة منذ زمن.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد نشرت مقطعا من غنائها لأحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أوبريت وطنى جديد لدولة الكويت بعنوان "أنتوا لها"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وهو الأوبريت الذى يشهد مشاركة من جانب نجوم آخرين مثل حسين الجسمى، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحى، وراشد الماجد، وسناء الخراز، ومحمد المسباح، ونوال الكويتية.

وعلقت أصالة على الأوبريت بكتابة "تشرّفت بمشاركتى بالعمل المليان محبّة ووفا وفخر.. لوطن جمع كلّ تلك المعانى.. حفظ الله أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا.. فى كلّ بقعة منّ بلادنا الطيّبة.. ولأهلى فى الكويت كلّ محبّتى واشتياقى.. علّنا نلتقى قريبا".