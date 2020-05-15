شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الفنون.. 5 مسرحيين أبدعوا فى دراما رمضان 2020 أبرزهم الرافعى والدسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميز الموسم الرمضانى لهذا العام بظهور عدد كبير من الفنانين الشباب الذين استطاعوا أن يضيفوا للأعمال رونقا فريدا بسبب أدائهم المبهر وتقمصهم للأدوار الموكلة إليهم، ولوحظ أن معظم هؤلاء الشباب هم فى الأصل نجوم فى المسرح، وقد خرجوا من تحت عباءته، وبفضل المسرح استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم بكل سهولة على الشاشة، ومن هؤلاء النجوم الذين سطعوا فى سماء دراما رمضان هذا العام.

شريف الدسوقى، والذى يجسد دور "سباعى" أحد أفراد العصابة فى مسلسل "بـ 100 وش"، للنجمة نيللي كريم وآسر يس، وشريف الدسوقي هو فى الأصل كاتب ومخرج مسرحى من مواليد محافظة الإسكندرية، وبدأ عمله فى مسرح إسماعيل يس نظرا لعمل والده مديرا له، كما تتلمذ على يد الراحل يوسف شاهين، وقد عاش شريف سنوات عديدة متنقلا بين قصور الثقافة بمدينة الإسكندرية، وكذلك الفرق المستقلة، كما تميز فى فن الحكى حتى أصبح من كبار الحكايين، وأخرج شريف العديد من العروض المسرحية منها "ليس إلا" والتى قدمها مع فرقة براح المسرحية.

وأيضا أحمد الرافعى، والذى يجسد دور عمر الرفاعى مفتى الجماعة، فى مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، حيث استطاع الرافعي أن يحقق نجاحا ملحوظا منذ أول ظهور له فى المسلسل بسبب أدائه المتميز، فالرافعى قد تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وقدم العديد من المسرحيات كمخرج وكذلك كممثل حصل من خلالهم علي العديد من الجوائز ومنها مسرحية "الضوء الأسود" وقد حصل فيها علي أفضل مخرج في مهرجان المسرح العالمى، وعرض " روح " وحصل فيه علي أفضل ممثل دور ثاني في المهرجان القومي للمسرح ، وجاء أخرهم عرض " الرهان " من إخراجه وشارك في تمثيله، والذى حصل فيه علي أفضل مخرج بمهرجان نقابة المهن التمثيلية وكذلك أفضل ممثل بالمهرجان القومي للمسرح لعام 2019.

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وكذلك الفنان رامى الطنبارى، والذى يجسد دور "مدحت" في مسلسل "فلانتينو"، للنجم الكبير عادل إمام ، فرامي هو في الأصل مخرج وممثل مسرحي ، له العديد من الأعمال الذي حققت نجاحا كبيرا وحصل من خلالها علي العديد من جوائز المسرح ، مثل مسرحية " مشعلو الحرائق ، والضوء الأسود ، والسفينة والوحشين ، وساحراً سالم ، والحيتان ، وعشق " وجاء أخرهم عرض أيام صفراء والذي حصل فيه علي أفضل ممثل بالمهرجان القومي للمسرح لعام 2019.

والفنان عابد عناني الذي برع في تجسيد دور الإرهابي عماد عبد الرحمن في مسلسل الاختيار، وتلقى الكثير من ردود الأفعال التى أشادت به، فعابد هو ممثل ومخرج مسرحي بالمسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح ، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج ، وقدم العديد من المسرحيات الناجحة سواء علي مستوي التمثيل أو الإخراج ، وكذلك حصل علي العديد من الجوائز في مهرجانات المسرح ، ومن العروض المسرحية التي شارك فيها عرض " ليله من ألف ليله " للنجم يحيي الفخرانى ، والتي عرضت علي المسرح القومى ، ومسرحية وبحلم يامصر ، ومسرحية روميو وجوليت ، ومسرحية برهومة وكلاه البرومة ، ومسرحية تاجر البندقية ، وجاء أخرهم مسرحية الرهان والذى قد حصل فيها على أفضل ممثل بمهرجان نقابة المهن التمثيلية وكذلك أفضل ممثل في المهرجان القومي للمسرح لعام 2019.

أما الفنان ياسر عزت ، والذى جسد دور سلمى المحاسنة الإرهابى ، في مسلسل الاختيار والذي استطاع بسلاسة أدائه أنه يخطف الأنظار ، ياسر هو ممثل ومخرج مسرحي بمسرح الطليعة ، قدم العديد من العروض المسرحية التي نالت إعجاب الكثير ، وحقق نجاحا ملحوظا في تجسيد الكثير من الأدوار بمسرح الدولة ، ومن أهم العروض التي قدمها عرض " كاليچولا " علي مسرح الطليعة ، وعرض " أحدب نوتوردام، ومسرحية "حنظلة"، وكذلك مسرحية "روح" وقد حصل علي الكثير من الجوائز المسرحية أهمها حصوله علي أفضل ممثل بالمهرجان القومي للمسرح لعام 2015.



