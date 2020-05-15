محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
قالت الفنانة إليسا، آن كليب أغنيتها "يا مرايتي" الذي طرحته منذ ٤ سنوات، كان لكل امرأة معنفة تكسر صمتها.
وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "من ٤ سنين، كان هذا الكليب دعوة لكل امرأة معنّفة تكسر صمتها وما تقبل بالأمر الواقع.. اليوم، مع ارتفاع أعداد النساء اللي بيتعرضوا كل يوم للعنف، دعوة جديدة حتى ما يبقى سيدة راضخة شو ما كانت أسبابها.. اكسري صمتك، وما تكسري صورتك بالمراية".
يذكر أن، إليسا تطرح أغنية جديدة بعنوان "قهوة الماضي" في عيد الفطر المبارك، وتتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، وكلمات الشاعرة سهام شعشاع وتوزيع كميل خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا موجهة رسالة للمرأة: "اكسري صمتك وما تكسري صورتك بالمراية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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