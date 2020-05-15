تراند اليوم : مصر: حبس "اليوتيوبر" مودة الأدهم.. والنيابة تكشف الاتهامات الموجهة لها

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس "اليوتيوبر" مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعد أن ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض عليها أمس، بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق والفجور وتخل بالقيم الأسرية، بعد نشرها فيديوهات ترتدي بها ملابس فاضحة تخدش الحياء العام.

وقالت النيابة العامة في بيانها، إن الأدهم متهمة بـ "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة".

وأضاف البيان:"كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت اليوم من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرارًا من المُلاحقة الأمنية، ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رُصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها، هذا، وقد واجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى للفتاة، ذات الـ22 عامًا، وتم القبض عليها، في 29 من مارس، بتهمة خرق حظر التجول في مصر، وتصويرها فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعُرضت الأدهم على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، وصديقتها، التي تظهر بصحبتها في الفيديو، وادعيا تصويرهما اللقطات قبل حظر التجول، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها مقابل دفع كفالة قيمتها 20 ألف جنيه.

كانت الإعلامية لميس الحديدي، أعلنت في وقت سابق في برنامجها "القاهرة الآن" استضافة مودة الأدهم، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد موجة من الانتقادات.

وقبل أيام، ألقي القبض على "اليوتيوبر" حنين حسام، ووجه لها تهمة "التحريض على الفسق والفجور"، بعد تشجيعها الفتيات بالظهور عبر فيديوهات خلال تطبيق بالإنترنت مقابل الحصول على المال.

