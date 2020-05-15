تراند اليوم : فيديو| مذيعة تشبه "فجر السعيد" ببقرة بني إسرائيل.. والأخيرة ترد

وضعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مذيعة قناة "سكوب" في موقف محرج، بعد أن تطرقت الأخيرة إلى ملابسها.

وكانت المذيعة أبدت إعجابها بملابس السعيد خلال مداخلة عبر "سكاي"، قائلة لها: "تلبسين لوني الأصفر المفضل" لتردد عليها بأنه دلالة على أنها غيورة.

لكن المذيعة ردت بأنه يعني بالنسبة "لون السعادة المفضل لي.. صفراء تسر الناظرين”، الأمر الذي أثار اعتراض السعيد، رافضة تشبيهها بالبقرة كما ورد في القرآن.

وحاولت المذيعة تدارك الأمر بعد ظهور الخجل والإحراج عليها ، قائلة: "أقصد من القرآن"، فردت فجر: "يمكنك تستخدمين ألفاظ أخرى مثل جميلة".

