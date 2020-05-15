تراند اليوم : "طلاق طارئ".. المحكمة ترفض طلب "ماري كيت أولسن" بعد انفصالها عن شقيق "ساركوزي"

رفضت قاضية في نيويورك، طلب الممثلة وعارضة الأزياء، ماري كيت أولسن طلبها للحصول على طلاق طارئ، على الرغم من انفصالهاعن زوجها السابق أوليفييه ساركوزي

وطالبت ماري كيت أولسن مؤخرًا بالطلاق الطارئ، لكن طلبها قوبل بالرفض، بعد أن قال القاضي بمحكمة مانهاتن، مايكل كاتز إن طلب الطلاق ليس "مسألة جوهرية" بينما لا تزال نيويورك تحت الإغلاق.

كانت النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عامًا أعلنت انفصلها عن زوجها المصرفى الفرنسى أوليفيه ساركوزى، البالغ من العمر 50 عامًا.

وقالت ماري كيت، التي تقدمت بطلب طلاق طارئ يوم الأربعاء، إن ساركوزي كان يحاول طردها من شقتعما الفخمة بحلول يوم الاثنين 18 مايو.

وطلبت تمديد الإخلاء نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد حاليًا مع استمرار حالة الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقالت النجمة الشقراء، إن ساركوزي أنهى عقد إيجار منزله دون موافقته.

ووقع أوليفييه، شقيق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وماري كيت على اتفاق قبل الزواج قبل زفافهما، والذي تحاول فرضه. إذ تسعى إلى استخدام منزلهما في هامبتون، وشقتهما في شارع إيست 49 ستريت، وأن يواصل زوجها السابق دفع مقابل انتفاعها بالتأمين الصحي والتأمين على الأسنان.

وقالت ماري كيت في وثائق قدمت يوم الأربعاء: "زوجي يحاول أن يحرمني من المنزل الذي عشنا فيه وإذا نجح، فلن أخسر منزلي فقط ولكني أخاطر بفقد ممتلكاتي الشخصية كذلك".

كانت ماري كيت قدمت في الأصل طلبًا للطلاق في أبريل، لكنها واجهت صعوبات عندما أغلقت محاكم مانهاتن، والتي لا تنظر إلا القضايا العاجلة.

