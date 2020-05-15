شجار بين عصام السقا وعمر الشناوي بسبب سارة الشامي في فرصة تانية

نشب شجار بين خالد "عصام السقا" وكريم "عمر الشناوي"، ويرجع السبب إلى اكتشاف كريم بأن خالد يقول كلامًا يضايق به شيرين "سارة الشامي"، وجاء ذلك عبر صفحة DMC بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شهدت الحلقة توافق التقرير الطبي مع أقوال زياد "أحمد

مجدي"، وأقوال الشاهد، حيث أثبت أن ريهام "أيتن عامر" قتلت نفسها، إذ إن زاوية دخول السكين في بطنها لا يمكن أن تكون بفعل فاعل غيرها، لذلك قررت النيابة إخلاء سبيل زياد.

Advertisements

يذكر أن مسلسل فرصة تانية تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.