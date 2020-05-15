- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للثنائي الشهير لاعب كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا.
وأعرب الكثيرون عن تفاجئهم بإطلالة الثنائي والتغيرات الجذرية التي طرأت على كليهما، ولاسيما على فيكتوريا التي أشار الكثيرون إلى تغيّر شكلها بالكامل.
فيما أشار البعض الآخر إلى محافظة ديفيد على إطلالته الجذابة والجميلة بعكس زوجته.
يذكر انه قبل ايام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لديفيد صورة ظهر فيها كبير في العمر وعلامات الكبر واضحة على وجهه وقد تساقط شعره
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف كان ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا قبل سنوات طويلة- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.