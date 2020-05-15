شاهدوا كيف كان ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا قبل سنوات طويلة- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للثنائي الشهير لاعب كرة القدم الإنكليزي ​ديفيد بيكهام​ وزوجته مصممة الأزياء ​فيكتوريا​.

وأعرب الكثيرون عن تفاجئهم بإطلالة الثنائي والتغيرات الجذرية التي طرأت على كليهما، ولاسيما على فيكتوريا التي أشار الكثيرون إلى تغيّر شكلها بالكامل.

فيما أشار البعض الآخر إلى محافظة ديفيد على إطلالته الجذابة والجميلة بعكس زوجته.

يذكر انه قبل ايام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لديفيد صورة ظهر فيها كبير في العمر وعلامات الكبر واضحة على وجهه وقد تساقط شعره