"بي تي إس" تكشف عن أول حفل لها منذ تفشي كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت فرقة البوب الكورية الأكثر شعبية في العالم "​بي تي إس​" عن حفل مباشر بعنوان "Bang Bang Con" في 14 يونيو/حزيران، الساعة 6 مساءً بتوقيت كوريا.

ومدة الحفل 90 دقيقة، ويليه عرض آخر، بحسب ما أعلنت الفرقة على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة أن الفرقة كانت قد ألغت سلسلة من الحفلات الموسيقية المخطط لها في سيول، في أبريل/نيسان الماضي بسبب المخاوف من كورونا.

وكان من المفترض أن تغني الفرقة في الفترة من 11 إلى 12 نيسان/أبريل ومن 18 إلى 19 نيسان/أبريل في ملعب سيول الأوليمبي.

يذكر أن أحدث ألبوم للفرقة بعنوان "May of the Soul: 7" صدر في فبراير/ شباط الماضي.

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