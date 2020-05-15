ريكي مارتن وزوجه السوري يتبادلان القُبل الحميمة في الطبيعة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي ​ريكي مارتن​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة رومنسية جمعته بزوجه السوري ​جوان يوسف​.

وظهر الثنائي في الفيديو وهما يجلسان في الطبيعة، لقترب مارتن من يوسف ويقبله أولاً على خدّه، ثمّ يقومان بتبادل القبل الحميمة بكل شغف وإنسجام.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ تخطى عدد مشاهديه المليون والـ400 ألف في أقل من ساعتين.

وكان إستقبل الثنائي مؤخراً ابنهما الرابع، ونشر مارتن صورة، مع مولوده الجديد وهو يحمله الى جانب زوجه، وعلق :"إبننا رين مارتن-يوسف ولد!"، وبدت الفرحة واضحة على وجهيهما.

وللفنان ريكي مارتن وحبيبه جوان 3 أولاد وهم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنة اسمها لوسيا.

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