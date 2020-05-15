بعد رفضها العمل مع محمد رمضان..ممثلة مصرية تثير الجدل مجددا بهذا التصريح

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​سميرة عبد العزيز​ سبب رفضها العمل مع الفنان ​محمد رمضان​، موضحة أنها رفضت أن تمثل دور أمه وذلمك في لقاء ضمن برنامج "رأى عام"مع الإعلامي عمرو عبد الحميد.

وقالت : "لما يكون يطلق عليا أم العظماء وعملت أم خمسة أئمة وأم لأم كلثوم وأم عبد الوهاب في الأوبرا أقوم أعمل أم بلطجي بسكينة، ما بتفرجش على المسلسلات دي، مصر مش كده"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت أن شقيقها الذي يعيش في أميركا عندما شاهد مسلسلات البلطجة قال لها: "أوعي تخرجي، هي مصر بقت كده، فقلت له مصر بخير وده في المسلسلات بس". وتابعت: "الفنان ممكن يعمل أي شخصية ولما يكون مقتنع أن هذا النوع من الفن ميحبش يشارك فيه يبقى ميشاركش، لأن الفن رسالة للمجتمع".

وأثار التصريح الذي أطلقته الفنانة سميرة عبد العزيز حول رفضها العمل في مسلسل بطولة الفنان محمد رمضان لأول مرة عام 2018