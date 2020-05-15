بعد تعرضه لوعكة صحية.. مها أحمد تنشر صورا لابنها من المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​مها أحمد​ صوراً وفيديوهات لابنها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى. وعلقت عليها كاتبة: "ربنا يكرمك ياحبيبي الحمد لله دائما وأبدا".

مها أحمد دائما ما تنشر صورا لعائلتها وكل ما تمر به من صعوبات وأزمات خصوصا مع ابنها الذي يتطلب رعاية خاصة.

يذكر أن آخر عمل عمل شاركت فيه مها أحمد هو مسلسل "رسايل" الذذي كان يضم مي عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم وأخرين. من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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