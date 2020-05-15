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وتعتبر هذه الحفلة الثانية لها التي تحييها خلال فترة الحجر المنزلي ببث مباشر من منزلها.
وكان لافتاً أن دياب غنت خلالها مجموعة من الأغنيات الشهيرة لنجمات أخريات ومنها “لو تعرفوه” لإليسا، “إيام الشتي” لميريام فارس و”آه لو لعبت يا زهر” لعبد الباسط حمودة.
وبعد انتهاء الحفلة، شكرت دياب كل مَن تابع حفلتها بتغريدة أعادت إليسا نشرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – تحية من الفنانة مايا دياب إلى إليسا… و”لو تعرفوه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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