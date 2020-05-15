متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان بوصول عدد متابعيها على إنستغرام إلى 170 مليون شخص، وسط أنباء عن خلافات بينها وبين زوجها المطرب كاني ويست.
وشاركت كارديشيان (39 سنة) معجبيها الاحتفال بمزيد من الصور التي أظهرت رشاقتها، ورسمت تحتها قلوباً بالألوان الأصفر والأخضر والبرتقالي و الأحمر، وعلقت قائلة «أحبكم جميعاً بشدة»
وتحتل نجمة تلفزيون الواقع المرتبة الثانية في عدد المعجبين على إنستغرام في عائلة كارديشيان بعد شقيقتها الصغرى كيلي جينر التي يصل عدد معجبيها إلى 175 مليون شخص، بينما يبلغ عدد معجبي الشقيقة الثالثة كندال جينر 128 مليون شخص، وتحظى كلوي كارديشيان بـ110 ملايين متابع، وأخيراً الشقيقة كورتني بـ91.9 مليون متابع.
من جانب آخر تشير تقارير صحفية إلى أن كيم تعاني من مشاكل زوجية مع والد أبنائها الأربعة المطرب كيني ويست بسبب اتهامها له بعدم مشاركتها في تربية الأطفال، وانشغاله عنهم بعمله وشؤونه الخاصة.
وأوضح مصدر مقرب منها أنها تحاول أن تكون أماً متفانية، مع عدم الإهمال في عملها وفي دراستها للقانون، ولكنها تشعر بأنها لا تجد المساندة الكافية من ويست الذي يتسم بشخصية مسيطرة، ما يشعر كيم بأنه يحاول أن يفرض عليها آراءه في الحياة.
وزاد الحجر الصحي من حدة الخلافات بين الزوجين، بسبب زيادة الضغوط على كيم مع إحساسها بعدم مبالاة زوجها فيما يتعلق بشؤون أطفالهما الأربعة نورث 6 سنوات، سينت 4 سنوت، شيكاغو سنتان، وسالم الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر بقلوب خضراء وحمراء.. كيم كارديشيان تحتفل بهذه المناسبة على إنستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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