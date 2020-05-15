“ونحب تاني ليه؟”.. صفقة جديدة مع الحياة

متابعة بتجــــــــرد: هل يقودنا الفشل في الحب مرة إلى فقدان الثقة في العثور عليه أو الاستجابة لندائه مرة أخرى؟ وهل الزواج غير الموفق المنتهي بالانفصال يفرض علينا إلى الأبد سجن العزلة؟ هذا ما يناقشه مسلسل “ونحب تاني ليه”، بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير.

تظهر ياسمين عبدالعزيز في هذا المسلسل بإطلالة هادئة لعمل درامي اجتماعي تتخلله كالعادة بعض المفاجآت. تعيش غالية (ياسمين عبدالعزيز) حياة زوجية قلقة رغم نجاحها العملي كمهندسة ديكور وعلاقتها الجيدة بابنتها الصغيرة، بسبب الانشغال الدائم للزوج (شريف منير)، الذي يعمل مخرجاً، والذي يتجاهل احتياجات زوجته ويترك لمساعدته الرد على اتصالاتها في تصرف مهين. تتلقى “غالية” تحذيرات دائمة من أمها، وتقوم بدورها الفنانة سوسن بدر.

الخبرة السيئة للأم مع زوج اكتشفت خيانته في السابق كانت تدفعها إلى بذر الشكوك في قلب ابنتها، وهي شكوك كان لها ظل من الحقيقة.

تفضي الخلافات إلى طلاق الزوجين، لكن يظهر شخص آخر في حياة غالية هو “مراد السويفي” الذي يقوم بدوره الفنان كريم فهمي. فهل تمنح غالية نفسها فرصة جديدة لاستئناف الحياة وإعادة التجربة؟ هذا ما تقرره، لكن الأمور لا تجري بهذه البساطة، حيث يعاود زوجها السابق الظهور في حياتها.

المسلسل تتخلله الكثير من العلاقات المركبة أيضاً؛ فمساعدة المخرج عبدالله (شريف منير) تشعر تجاهه بالحب، لكنها، قبل انفصاله عن زوجته، ترفض الاعتراف بهذا أو الإعلان عنه؛ لأن زوجته صديقتها، وهي ترفض خيانتها رغم تحريض إحدى صديقاتها على ذلك، وهذه الصديقة نفسها تحاول في ما بعد التقرب إلى عبدالله ضاربة عرض الحائط بمشاعر المساعدة المخلصة “ميرنا”.

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معظم مشاهد العمل صورت كأنها صفحات منتزعة من مجلات ديكور، وهو ما أصبح يشكل ظاهرة لافتة في الأعمال الدرامية عموماً؛ أي تلك المبالغة في الأناقة والتناسق اللوني والكادرات الاستعراضية التي لا تخدم غرضاً بعينه. ومع ذلك يبقى المسلسل من النوع الخفيف البعيد عن الصراخ. وتقدم الفنانة ياسمين عبدالعزيز شخصية قادرة على اختزال أكثر من تعبير من دون مبالغة، في دور ربما كان جديداً عليها، بعد أن اعتاد المشاهدون رؤيتها في أدوار الشقية أو بنت البلد في أعمال كوميدية سابقة. كذلك يتضمن المسلسل العلاقة بين أجيال من النساء والأمهات كيف يتعاملن مع فكرة فشل التجربة الأولى، وكيف تنظر كل منهن إلى تجربة الأخرى.

في مطلع المسلسل يأتي صوت ياسمين عبدالعزيز وهي تقدم خلاصة فكرتها “الحب هو السعادة.. الحب لكل من حولي”، مؤكدة على أن سعادة الإنسان هي في قدرته على تشكيل حياته وتوجيه حبه لكل مظاهر الجمال المحيطة به.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته تارا عماد، عماد رشاد، كارولين عزمي، ممدوح الشناوي وآخرون.