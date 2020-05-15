بيومي فؤاد: حرفوا كلامي عن مسلسل “رجالة البيت” وهذا ما قصدته

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت تصريحات للفنان بيومي فؤاد عن مسلسله “رجالة البيت”، قيل فيها على لسانه يصف فريق العمل في المسلسل بقوله: “كنا سخفا ودمنا تقيل في رجالة البيت”، أكد أنها فُهمت بشكل خاطئ، لذا حرص على توضيح ما قاله.
وأكد أنه يعتذر للجمهور المنزعج من المسلسل، لكنه لم يتحدث بشكل سيئ عنه أو يصفه بأي وصف.
وأكمل أنه تلقى اتصالات من الدول العربية والمحافظات من جمهور معجب بالمسلسل، مشيراً إلى أن هناك جمهوراً يحب المسلسلات الخفيفة ولا يريد مسلسلات عميقة، بل يحب ما يقدمونه في “رجالة البيت”.
وأضاف أنه تلقى أيضا مكالمات وإشادات من زملائه الفنانين باركوا له على المسلسل وعبروا عن إعجابهم به.
واختتم كلامه مشدداً على أن كل ما قصده هو الاعتذار لمن لم يعجب بالمسلسل، لكن لم يتحدث عن المسلسل نفسه وفكرته، وأنه كان يجب مراعاة الظروف الصعبة التي تم تصوير العمل فيها بسبب أزمة كورونا، مؤكداً اعتزازه بزملائه الفنانين وفريق العمل بالكامل، واستعدادهم لأعمال أخرى مقبلة، فالجمهور لا يحكم على الفنان من عمل واحد، وأشار “فؤاد” إلى اعتزازه الكبير بكل من أشاد بأدائه في مسلسل “خيانة عهد”.
يُذكر أن مسلسل “رجالة البيت” بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول.
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