طرحتها رغم كورونا.. شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس أغنية “مش قد الهوى”

متابعة بتجـــــــرد: تعيش النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة نجاح استثنائية منذ طرح أغنيتها الجديدة “مش قد الهوى” في شهر نيسان/أبريل الماضي.

أغنية “مش قد الهوى” التي صدرت في ظل الظروف الراهنة التي يلتزم فيها الجميع بمسؤولية “خليك بالبيت” حرصًا على السلامة العامة، جاءت ظروف تسجيلها وصدورها للجمهور متماشية ومنسجمة مع الواقع الراهن، بحيث التزمت شركة “روتانا” وطاقمها الفني، وشيرين عبد الوهاب، والملحن محمد رحيم، والشاعر محمد الغنيمي، والموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، بتواجد الجميع في منازلهم والتواصل هاتفيًا حتى اكتمل إنجاز العمل وأبصرت الأغنية النور.

وحول الظروف التي دفعتها لإصدار أغنية “مش قد الهوى” في الوقت الراهن، قالت شيرين عبد الوهاب: “كل عمل فني له ظروف معينة في ولادته، وله أيضًا شكل مختلف في صناعته وطريقة ظهوره وعرضه للناس. والفكرة انطلقت من أننا وجدنا الجمهور الجالس في بيوته متأثرًا بالأحداث الراهنة وهو بحاجة لجرعة ترفيه… وبالاتفاق بيني وبين إدارة روتانا، عرضت على صناع العمل الفكرة.. علمًا أن هذه الأغنية كانت ضمن أغاني ألبومي المقبل… والحمد لله تفاجأنا بردة الفعل الايجابية لدى الجمهور، بدليل أن الاغنية اصبحت (تريند) في عدة دول عربية بمجرد صدورها”.

وحول اختيارها لأغنية “مش قد الهوى”، قالت شيرين: “لما سمعت الكلام الذي كتبه الشاعر محمد الغنيمي، بعد أن عرضه عليّ الملحن محمد رحيم بصوته لإبداء الرأي، أعجبتني الأغنية وجزمت (حتكون بتاعتي وسأغنيها)، ثم بدأ تنفيذها على مراحل مع الموزع أحمد إبراهيم. وقبل أن تشتد الأحداث الراهنة كنت قد انتهيت من تسجيلها وتبقى فقط عمليات الميكساج. تابعنا العمل والتواصل عبر الهاتف، إلى أن أنجزت الأغنية كاملة”.