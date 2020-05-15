فن ومشاهير

دانيال ريكياردو من رينو إلى مكلارين في الـ2021

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن فريق مكلارين أن السائق الأسترالي دانيال ريكياردو سيترك فريق رينو مع نهاية 2020 وسيقود لمكلارين في الـ2021 إلى جانب زميله البريطاني لاندو نوريس بديلاً لكارلوس ساينز الذي إنضم إلى فيراري.

وسبق لدانيال ريكياردو الفوز بسبعة سباقات مع ريد بل كما قال زاك براون مسؤول السباقات في مكلارين “التعاقد مع دانيال ريكياردو يمثل خطوة أخرى للأمام ضمن خططنا طويلة الأمد وسيضيف أبعاداً جديدة من الإثارة للفريق إلى جانب لاندو، هذه أخبار طيبة لفريقنا ولشركائنا وبالطبع لجمهورنا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دانيال ريكياردو من رينو إلى مكلارين في الـ2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا