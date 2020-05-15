دانيال ريكياردو من رينو إلى مكلارين في الـ2021

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن فريق مكلارين أن السائق الأسترالي دانيال ريكياردو سيترك فريق رينو مع نهاية 2020 وسيقود لمكلارين في الـ2021 إلى جانب زميله البريطاني لاندو نوريس بديلاً لكارلوس ساينز الذي إنضم إلى فيراري.
وسبق لدانيال ريكياردو الفوز بسبعة سباقات مع ريد بل كما قال زاك براون مسؤول السباقات في مكلارين “التعاقد مع دانيال ريكياردو يمثل خطوة أخرى للأمام ضمن خططنا طويلة الأمد وسيضيف أبعاداً جديدة من الإثارة للفريق إلى جانب لاندو، هذه أخبار طيبة لفريقنا ولشركائنا وبالطبع لجمهورنا”.
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