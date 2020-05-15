“الكتاب المنتظر” يثير القلق في العائلة الملكية”.. هل يفصح هاري وميغان عن الأسرار؟

متابعة بتجـــــــــرد: منذ أسابيع عدة تشعر الأسرة الملكية البريطانية ببعض القلق بعد إعلان قرب موعد نشر كتاب عن ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري تحت عنوان Finding Freedom.

وأشارت بعض الأخبار إلى أن ميغان ساهمت في تأليفه إلى جانب الصحافيين أوميد سكوبي وكارولين دوران. وذكر تقرير لصحيفة Daily Mail أن الكتاب يعتمد على مذكراتها الخاصة التي تكتبها منذ نحو عامين أي منذ انضمامها إلى العائلة الملكية.

وفي هذه الحالة تطلق الكثير من التساؤلات عما تضمنته تلك المذكرات حيث لفتت الصحيفة إلى أن الدوقة السابقة بارعة في التعبير والكتابة. وفي هذا الصدد أشار تقرير لموقع صحيفة Paris Match الفرنسية إلى أن الكتاب قد يظهر الوجه الحقيقي لوالدة أرتشي وأنه لا يرمي إلى تصفية الحسابات مع عائلة زوجها.

ويأتي هذا بعد القرار غير المسبوق الذي أعلنته مع الأخير في كانون الثاني (يناير) الماضي حيث أعربا عن رغبتهما التوقف عن أداء مهماتهما الملكية والحصول على استقلاليتهما المهنية والمادية.

وأثار هذا الإعلان موجة من الاستياء في أوساط الصحافة المتابعة لأخبار الأسرة المالكة في بريطانيا وخصوصاً بعدما تم إنفاق مبالغ طائلة من أجل إعادة تجهيز مكان إقامتهما السابق في فروغمور كوتدج قبل أن يقررا الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية.