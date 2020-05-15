أحمد فهمي: هيفاء وهبي فنانة محترِفة وكل ممثل يتمنّى الوقوف أمامها

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث الفنان المصري أحمد فهمي عن مسلسل “إسود فاتح” الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ونخبة من الممثلين العرب.

وقال أحمد فهمي في لقاء مع مجلة “لها” أن الدّور الذي يقدّمه في العمل يعتبر جديدًا ومختلفًا عن كل الأدوار التي قدّمها في مسيرته الفنية، وتابع: “مسلسل (إسود فاتح) مضمونه مختلف عن مضامين المسلسلات العربية ولا يمكن تصنيفه في خانة واحدة، سواء رعب أو رومانسي… بل هو خليط من الأفكار، وهذا يعكس وعي القائمين على العمل”.

وأضاف فهمي أنه يجسّد في “إسود فانح” شخصية “خالد نعمان” الذي يملك شركة نقليات ويتعامل مع شركة “خطّاب” للاستيراد والتصدير، والتي يملكها والد هيفاء وهبي.

كما أعرب أحمد فهمي عن سعادته بالتعامل مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في هذا المسلسل وقال: “كل ممثل يتمنّى الوقوف أمامها”؛ وأضاف فهمي أن وهبي تحاول مع كل عمل تقدّمه أن تثبت مهارتها في التمثيل.

Advertisements

وأضاف أحمد فهمي: “فاجأني أداء هيفاء التمثيلي المحترِف في فيلم (دكان شحاتة) الذي شاركت في بطولته منذ حوالي عشر سنوات. بصراحة، كنت أنوي التعاون معها، لكن الظروف وتضارب مواعيد التصوير لم تسمح لي بذلك، وهيفاء إنسانة محترَمة جداً وخفيفة الظل”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “إسود فاتح” من إخراج كريم العدل ويشارك في بطولته أيضًا كل من معتصم النهار وشريف سلامة ورانيا منصور وروجينا.