خاص- نادين الراسي تكشف موعد زفافها وتُفجر مفاجأة عن “الهيبة”

استقبل مقدم البرامج هشام حداد ضمن برنامجه “راحت علينا” الممثلة نادين الراسي التي تحدثت عن زوجها المستقبلي “مجد دعبول”، حيث كشفت أنها ستتزوج في آب/اغسطس المقبل في لبنان وذلك بعدما أعلنا خطوبتهما منذ أشهر.

وتابعت “الراسي” أن شقيقها جورج الراسي وناجي اسطا وجو أشقر وكارلوس سيحييون حفل زفافها، بالاضافة الى احتمال مشاركة الفنان وائل كفوري في حال تواجد في لبنان. كما كشفت أن المصمم اللبناني حنا توما بدأ بتحضير فستان زفافها.

نادين تطرقت الى موضوع ابتعادها عن الساحة الفنية حيث أشارت انه نابع من قرار ذاتي وبسبب المشاكل العائلية التي عاشتها في الفترة الماضية. ولفتت الى انها وقعت عقداً مع ديالا الأحمر لتصوير مسلسلين العام الماضي إلى جانب الفنان عباس النوري إلا أن ظروفها العائلية حالت دون مشاركتها في هذه الاعمال.

نادين كشفت أنه كان من المفترض أن تكون بطلة في أحد اجزاء مسلسل “الهيبة” إلا أن الأمور لم تصل الى خواتيم سعيدة.

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وحول “مَنْ مِنْ المنتجين يضع عليها X” لترد نادين قائلة المنتج مروان حدا.

موقع “الخليج 365” اتصل بالمنتج مروان حداد صاحب شركة مروى غروب، للتعقيب على كلام نادين الراسي ولكن خطه كان مقفلاً.

ومن المعروف ان التعاون الفني بين نادين الراسي ومروان حداد، قد حصد نجاحات كبيرة في عالم الدراما منها “متر ندى”، “اميليا”، “فرصة عيد”، “لولا الحب”، “غلطة عمري”، “لونا” وغيرها من الاعمال.

وقد طُبعت هذه الاعمال في أذهان الشعب اللبناني، خاصة انها كانت الممر لنادين الراسي كممثلة لتعزيز وصولها الى الشهرة التي حصدتها لاحقاً.