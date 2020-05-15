قصة عشق عاصي الحلاني تتصدر

بعد أسبوع على أطلاق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “بعشقك” مصورة على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج محمد المنجد.

حققت الأغنية المصورة أكثر من مليون مشاهدة في أيام قليلة خاصة ان الأغنية صوّرها الحلاني خلال الحجر المنزلي برفقة زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا والوليد ودانا، حيث نقل المخرج صورة العائلة الجامعة والمترابطة ضمن أجواء مميزة دافئة ومحبة وطريفة ومرحة جمعتهم بدءاً من تناول الطعام سوياً، أو ممارسة الرياضة أو متابعة البرامج التلفزيونية الى المزاح فيما بينهم.

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الجمهور احب الأغنية كثيراً وذلك بعدما استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “هل اعجبتكم اغنية “بعشقك” الأخيرة لـ عاصي الحلاني؟”.

حيث أتت النتيجة 54% كثيراً و46% قليلاً وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

الكليب أتى ليوثق مشوار 25 عاماً من الحب بين عاصي الحلاني وكوليت حيث أحب أن يجدد عهد الحب والوفاء لزوجته بهذا العمل الذي سينضم الى أرشيف الفارس الناجح والمميز.