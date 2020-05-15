شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CW تعلن عن تأجيل مسلسل Stargirl بـ بوستر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CW عن بوستر جديد لـ مسلسل Stargirl، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 10 مايو الجارى إلى 19 من نفس الشهر، وسيطرح على كل من شبكتى CW وDC، فى يومين متتالين، على أن يتضمن الموسم الأول 13 حلقة، وتعرض الحلقة الثانية من العمل الذى ستصل مدته إلى 45 دقيقة، يوم 25 مايو الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

تلعب Brec Bassinger دور Stargirl في هذه السلسلة الجديدة، والتى تركز على طالبة المدرسة الثانوية التى تقوم بقيادة مجموعة غير مجهزة من الأبطال الشباب لإيقاف الأشرار من الماضي.

مسلسل "Stargirl" من بطولة ايمي سمارت، لوك ويلسون، تراي رومانو، نيل جاكسون، وهنتر سانسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale" من المتوقع أن يصل جميع المنصات في ربيع 2020.

وكانت قد جددت شبكة DC Universe مسلسل Titans للموسم الثالث، والذى سيبدأ عرضه في خريف عام 2020، ووانتهى الموسم الثانى من العمل فى 29 نومفبر الماضى، وتكون من 31 حلقة.

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مسلسل Titans من بطولة برينتون ثويتس، تيجان كروفت، آنا ديوب، ريان بوتر، أبريل بولبي، برونو بيشر، ليندسي جورت، مينكا كيلي، سيموس ديفر، وألان ريتسون.

كما كشفت شركة DC عن بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم الفانتازيا والأبطال الخارقين Aquaman ، في منتصف عام 2021، مع عودة جيمس وان كمخرج للعمل، وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و 148 مليون و 161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screenrant ".

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.