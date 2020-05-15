شكرا لقرائتكم خبر عن دموع وأحضان فى كواليس الاستعداد للموسم الرابع والأخير من 13 Reasons Why والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس المنتجة لـ مسلسل الدراما الشبابى 13 Reasons Why، فيديو من كواليس الاستعدادات للموسم الرابع والأخير من العمل الذى سيبدأ عرضه فى 5 يونيو المقبل، وظهر أبطال العمل فى الفيديو وهم يودعون بعضهم البعض ويبكون، بالإضافة إلى لقطات أخرى من تصوير آخر مواسم العمل الجديد، الذى سيتضمن10 حلقات.

بدأ عرض مسلسل 13 Reasons Why فى 2017، واستطاع العمل أن يجذب أنظار الكثيرين من حول العالم، وخاصة الشباب، ووصل تقييم المسلسل على موقع imdb إلى 7.8.

وفى سياق متصل، قامت الشركة المنتجة بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.

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وتدور قصة المسلسل حول كلاى جنسن الذى يعود لمنزله يوماً ما من المدرسة ليجد صندوقاً غامضاً على شرفة منزله واسمه مكتوبا عليه، ويكتشف أن بداخله شرائط كاسيت سجلتها زميلته فى الصف المعجب بها هانا بيكر، والتى أقدمت على الانتحار بشكل مأساوى قبل أسبوعين، وتشرح شرائط التسجيل أن هناك ثلاثة عشر سببًا جعلتها تقرر إنهاء حياتها.

بالإضافة إلى ذلك استطاعت شبكة نيتفلكس الفوز بحقوق ملكية فيلم Dark Days at the Magna Carta، الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية بليك ليفلى، التى ستشارك فى إنتاج العمل أيضا، ويقوم بكتابة نصه المؤلف مايكل بيزلى، على أن يقوم المخرج شون ليفى بالمشاركة فى إخراج وإنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

فيلم Dark Days at the Magna Carta يدور حول امرأة يجب أن تتخذ تدابير جديدة وغير منطقية فى بعض الأحيان، فى خلال حدث كارثي من أجل إنقاذ عائلتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي والذي تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.